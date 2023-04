Caso Lukaku, Fagioli controcorrente: “Quando urlavano a Kostic andava bene?”

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter è stata una partita bloccata sui binari dell'equilibrio ma con un finale particolarmente movimentato. Dopo il gol di Lukaku , infatti, è partita una vera e propria rissa, con tre giocatori espulsi , tra cui lo stesso attaccante belga accusato di aver esultato in maniera provocatoria contro la curva bianconera. Il problema è che diversi video hanno testimoniato come proprio i tifosi della Vecchia Signora stessero facendo pesanti insulti razzisti contro l'attaccante dell'Inter.

Un episodio di razzismo che non è passato inosservato, con la Juve che si è messa in prima linea nell'individuazione dei tifosi coinvolti. Moltissimi i messaggi di supporto verso l'attaccante belga, tra cui quello di Milik. L'attaccante polacco che su Instagram ha scritto: "Le partite quelle belle e intense come quella di ieri dovrebbero finire sempre sul campo con messaggi positivi e mai con polemiche o con altre forme di discriminazione. Mai. Abbiamo una responsabilità e siamo sempre un esempio per chi ci guarda dagli spalti e da casa".