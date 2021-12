Caso Icardi-Wanda Nara: la Juve prende le distanze dall’argentino

La Juve sembra essersi allontanata dall'attaccante del Psg dopo il caso del ricilaggio di soldi

Mancano poche ore ormai al fischio di inizio del match del Dall'Ara tra Bologna e Juve, con i bianconeri che sono costretti a fare 3 punti se vogliono tenere ancora viva la speranza di raggiungere un posto in Champions. Ancora dubbi di formazione per Allegri, alle prese con gli infortuni di Dybala e Chiesa su tutti. Alla luce di questo infatti, potremmo vedere dal primo minuto l'inedita coppia formata da Morata e Kean, con Kaio Jorge pronto ad entrare a gara in corso, salvo colpi di scena dell'ultimo secondo che lo vedrebbero tra gli 11 titolari.