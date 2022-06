Casillas: “Con Di Maria la Juve fa un affare, porta esperienza e qualità”

Iker Casillas è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L'ex portiere del Real Madrid ha parlato dell'imminente approdo in bianconero di Angel Di Maria : "Grandi ricordi… Un ottimo giocatore, se la Juventus lo prende così da svincolato fa un bell’affare , non ho dubbi. Anche a 34 anni , per vari motivi. Primo: ormai l’età dei giocatori conta relativamente, le carriere si sono allungate tanto . Senza arrivare ai 44 anni del mio amico Gigi Buffon , oggi non mancano davvero gli esempi di calciatori over 30 che stanno benissimo e giocano a grande livello . Ad esempio Karim Benzema e Luka Modric , per rimanere in ambito Real Madrid. Secondo: Di Maria è uno molto attento e che si è sempre curato tanto a livello fisico . Terzo: non ha mai avuto infortuni gravi . È integro e mi sembra sia in ottima forma. Quarto: qui in Europa ha sempre giocato ad alto livello, in grandi squadre ".

Sull'adattamento al calcio italiano: "Di Maria ha giocato in Argentina, in Portogallo, in Spagna, in Inghilterra e in Francia. Oltre alla nazionale. E l’ha sempre fatto bene. Non penso che avrà problemi ad adattarsi all’Italia, anche per quello che dicevo prima sulla sua duttilità tattica. Ripeto, la Juve fa un gran colpo. E poi c’è un’altra cosa: arriva in una grande squadra. Chiesa, Vlahovic, ho letto che stanno per chiudere con Pogba: mi sembra che la Juventus stia facendo bene e ha un allenatore d’esperienza come Allegri. Di Maria farà fare alla Juve un ulteriore salto di qualità sia in Serie A che in Europa, anche perché a novembre c’è il Mondiale ed è chiaro che sta cercando una squadra dove possa giocare con continuità e prepararsi al meglio per la sfida in Qatar. Penso che la sua scelta verso la Juventus vada in quella direzione. Ha ragione, e i benefici di questa scelta saranno per entrambi".