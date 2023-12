Casarin: “In Genoa-Juventus importanti decisioni arbitrali sbagliate”

Intervistato da Il Corriere della Sera, Paolo Casarin ha commentato gli episodi arbitrali di Genoa-Juventus . Ecco cosa ha detto: " Genoa-Juve si porta dietro importanti decisioni, sbagliate, dell’arbitro internazionale Massa e del Var Fabbri . La prima si riferisce alla mancata concessione di un rigore. Sarebbe stato il secondo per la Juve , causato dal genoano Bani . Sul cross del bianconero Cambiaso , il giocatore intercetta il pallone con il braccio sinistro già largo e in grado perciò di aumentare il profilo del suo corpo".

L'ex arbitro ha aggiunto: "Situazione peggiorata anche per un evidente movimento dello stesso braccio incontro al pallone da parte dell’ormai preoccupato Bani. Il braccio era proteso verso il portiere e la porta e pertanto difficile da cogliere da Massa in posizione più lontana dalla porta che gli ha impedito di vedere l’azione con sicurezza. Pertanto azione facile da vedere dalla tv, e quindi alla Var, più difficile o impossibile dall’arbitro. Anche un paio di giocatori juventini prossimi all’arbitro, non hanno manifestato le rituali proteste. In questa situazione, perciò, è venuto a mancare il soccorso tecnico della Var a favore di Massa per vedere finalmente l’azione e prendere la decisione conseguente".