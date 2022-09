Casarin: “Doveri ha arbitrato all’inglese, ma con 25 falli e 4 gialli”

Nella giornata di ieri sono andate in scena tre gare del quinto turno di Serie A. Alle ore 15 ha aperto le danze il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Juventus; alle ore 18 c'è stato il derby di Milano, vinto dal Milan sull'Inter per 3-2. Alle 20:45 si sono sfidate Lazio e Napoli, con la vittoria dei partenopei in rimonta per 2-1. L'ex arbitro Paolo Casarin, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato le direzioni arbitrali delle prime tre gare di questa giornata di campionato.