Carrera: “La stagione della Juventus è stato un mezzo fallimento”

Massimo Carrera, allenatore, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando anche di Chiellini e Angel Di Maria.

redazionejuvenews

Massimo Carrera, ex viceallenatore della Vecchia Signora, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, toccando diversi temi. Ecco le sue parole sull'annata appena conclusa: "E’ stata una stagione difficile dove la Juvenon ha ottenuto sicuramente i risultati che voleva ad inizio anno, ma alla fine entrare in Champions è stato importante. Penso si possa parlare di mezzo fallimento, perché quello bianconero è un club abituato a vincere e quando non lo fa, come nell’ultima annata, allora un po’ delude".

Su Di Maria: "Il giocatore non si discute perché ha qualità importanti, ha esperienza da vendere, ma serve capire se ha ancora quella voglia di mettersi in discussione. Di Maria è abituato a giocare in grandi club e la Juve ha un dna certamente importante, se arriva dovrà mettersi a disposizione dei compagni e del mister in tutto e per tutto. La storia del Mondiale e del ritorno in Argentina è una valutazione di cui tenere conto, ma prima di comprarlo sono certo avranno preso le precauzioni del caso. Ne avranno parlato in società ma avranno avuto anche contatti diretti, capendo o meno se ha ancora quel fuoco dentro che gli permette di fare la differenza".

Sul reparto difensivo: "Chiellini? Partenza difficile da rimpiazzare, sia come giocatore che come personalità che come figura di esperienza. Giorgio era il leader dello spogliatoio, quello che guidava i compagni e teneva unito il resto del gruppo, non sarà sicuramente facile sostituirlo. Anche Dybala era un calciatore importante, ma penso che per quello che dava Chiellini in ambito di squadra è un’assenza più pesante la sua. Ora vedremo se e come la Juve saprà sopperire a questa mancanza. De Ligt sicuramente ha tutte le qualità fisiche, tecniche e tattiche per essere uno dei leader del futuro di questa Juve. E’ un grande difensore, poi comunque non dimentichiamoci che ha la fortuna di avere al suo fianco un altro senatore come Bonucci, che sicuramente potrà fargli da chioccia guidandolo ancora per qualche anno. Ma sono convinto che l’olandese possa diventare un giocatore importante".