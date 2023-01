Carrera: “La Juventus è concentrata, ha carattere da vendere”

Massimo Carrera, ex calciatore ed allenatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione complicata di Madama, parlando anche di Conte.

redazionejuvenews

Massimo Carrera, ex calciatore e vice-allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBianconera. Ecco le sue parole sull'inchiesta plusvalenze, sulla penalizzazione dei bianconeri e sul possibile ritorno di Conte: "La Juve ha dimostrato di essere concentrata su quello che deve fare, ovvero come ha detto Allegri più punti possibile. Contro una squadra che insieme al Napoli è la più in forma di tutte, ha tirato fuori il carattere e farlo subito dopo aver ricevuto la mazzata dei 15 punti non era qualcosa di scontato. Ora come diceva Gentile bisogna mettere la classifica fuori dallo spogliatoio perché la squadra deve fare qualcosa di straordinario se vuole raggiungere l'obiettivo Champions.

Cosa ne penso sulla penalizzazione della Juventus? Per me se uno ha sbagliato è giusto che paghi, ma in questa situazione non capisco come mai debba pagare solo la Juventus, c'è da capire il motivo di questa sentenza.

Se Conte potrebbe tornare alla Juventus dopo la fine dell'avventura al Tottenham? Bisogna capire cosa vuole fare, di sicuro è uno dei migliori allenatori sul mercato. Io vedrei bene un suo ritorno, è juventino e ha fatto bene alla Juventus, a qualsiasi club non potrebbe dispiacere avere un allenatore top come lui in panchina".