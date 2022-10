Carrera: “Juve confusa, però giusto confermare Allegri. Su Conte…

Massimo Carrera, ex calciatore e vice-allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "In questo momento la squadra di Allegri sembra confusa e senza idee. È anche in difficoltà fisica e psicologica, la sconfitta in Champions contro il Maccabi Haifa non ha alibi. La conferma di Allegri, però, è la scelta giusta. La scossa può e deve arrivare arrivare lo stesso con lui in panchina!. La differenza con la mia Juve? In quella Juve c’erano tanti leader con personalità, prima che grandi giocatori. Grazie a Conte, invece di fare chiacchiere, sono riusciti a diventare un gruppo che pensava ed agiva innanzitutto come squadra e non a sé stessi".