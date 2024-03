Carrera: “Il lavoro di Allegri alla Juventus è da ritenere positivo”

Intervistato per Tuttosport, Massimo Carrera ha parlato dell'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole: "Il suo futuro?Dipende sempre dall’obiettivo che si è posto la società a inizio campionato: se era quello di ritornare in Champions, Allegri lo sta centrando. E quindi sta facendo un buon lavoro, tale da essere riconfermato".

Inoltre, sul centrocampo della Juventus ha aggiunto: "Non scordiamo che ad agosto era stato pensato diversamente: è normale che le assenze di Pogba e Fagioli lo abbiano messo in difficoltà. Koopmeiners è una bella soluzione: è un giocatore forte e dinamico, ha le qualità per vestire la maglia di un top club come la Juve. È bravo tecnicamente, segna, difende e imposta. Che cosa si può pretendere di più, è un giocatore completo".