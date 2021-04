Carraro: “Riaprire gli stadi in vista dell’Europeo è una notizia senz’altro positiva”

L'ex presidente della FIGC ha parlato

TORINO - Franco Carraro , ex presidente della FIGC ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: " Riaprire gli stadi in vista dell'Europeo di questa estate? Si tratta di una notizia senz'altro positiva: se la decisione fosse stata diversa sarebbe stato un problema per tutta l’Italia, dal momento che sarebbe stato l’unico paese ospitante che avrebbe rifiutato il ritorno del pubblico negli impianti. Ora dovrà essere presentato all’esecutivo della Uefa un progetto preciso, nella speranza che il trend dei contagi continui a migliorare. Bisogna preparare dei protocolli molto severi e precisi per la ripartenza del paese, questo è ineccepibile. Abbiamo davanti due fattori positivi: la stagionalità del virus e i vaccini, quindi nei prossimi 2-3 mesi bisogna pensare alla ripartenza di tutta l’Italia partendo dallo sport. L’obiettivo è con l’arrivo della buona stagione bisogna riprendere l’attività sportiva all’aperto e poi anche al chiuso, e che non ci siano più le pause autunnale e invernale che ci sono state nel 2020. Scudetto ? Vedo l'Inter favorita rispetto alle altre, con tante squadre coinvolte nella lotta Champions".

A proposito di scudetto e di Juventus ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa il tecnico Andrea Pirlo in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Avevamo interpretato bene la gara, eravamo partiti con l'atteggiamento giusto, sembrava tutto facile, poi a fine primo tempo abbiamo subito questa occasione per mancanza di concentrazione e poteva costarci caro. Siamo tornati in campo volendo fare la partita, ma ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato, non riuscendo poi a sfruttare alcune occasioni che potevano farci condurre la partita in modo un po' più tranquillo. Purtroppo ci siamo complicati la vita in alcune partite che sulla carta sembravano più abbordabili e abbiamo perso punti per strada. Oggi non è stato così perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e sembravamo in dominio del gioco, invece qualche disattenzione ci ha portato a faticare un po' più del dovuto".