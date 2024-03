Carrarese, Capezzi: “La Juve Next Gen ha un tasso qualitativo importante”

Intervistato in conferenza stampa, Leonardo Capezzi, giocatore della Cararrese, ha presentato la prossima sfida alla Juventus Next Gen. Ecco le sue parole: "I bianconeri sono formazione giovane e fresca con un tasso qualitativo importante. La Juventus Next Generation è anche migliorata da inizio anno perché sono maturati e cresciuti alcuni dei talenti in erba di cui dispongono e c'è fiducia da parte loro".