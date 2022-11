Carragher attacca CR7: “Vuole essere licenziato, lo United lo faccia”

Continua il momento difficile per l'ex attaccante della Juventus, ormai separato in casa al Manchester United e in rapporti tesi coi compagni

redazionejuvenews

Continua il momento difficile di Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante della Juventus, con le ultime dichiarazioni, ha alzato un polverone difficile da placare. Ormai il giocatore portoghese è di fatto un separato in casa al Manchester United e potrebbe sfruttare la sosta anche per trovare una nuova sistemazione.

In questi giorni CR7 è impegnato con la nazionale portoghese. Domani ci sarà l'amichevole con la Nigeria, poi sarà il momento dell'esordio al Mondiale in Qatar, giovedì 24, contro il Ghana. E anche nel ritiro del Portogallo non sono mancate le tensioni, ad esempio con il compagno di club Bruno Fernandes.

Ai microfoni di Sky Sports UK, Jamie Carragher ha attaccato duramente l'ex bianconero: "Cristiano Ronaldo vuole essere licenziato, questo è ovvio. In estate ha detto al club che voleva andarsene, che questo è il calcio e che le cose di questo tipo accadono spesso. Però non c’erano acquirenti, forse a causa del suo ingaggio o del prezzo richiesto dai Red Devils. Penso che sappia benissimo che sarà lo stesso anche a gennaio e anche in estate, ed è per questo che sta cercando di essere cacciato o di andarsene a titolo gratuito. E penso che il Man United dovrebbe concederglielo se vogliono ricostruire un futuro di successi".