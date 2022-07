Carnevali: “Il mercato dovrebbe chiudere prima dell’inizio della Serie A”

Il Sassuolo è sempre al centro delle cronache del calciomercato della Serie A. L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, intervistato dal Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulle trattative che riguardano i gioielli neroverdi. La notizia della settimana in casa Sassuolo è stata la cessione di Gianluca Scamacca al West Ham: "Abbiamo ceduto Scamacca al West Ham. 36 milioni più 6 di bonus e il 10 per cento sull’eventuale rivendita. Mi sembra una buona cosa, no? Anche perché il West Ham è una società di vendite. Lui è il presente e il futuro dell’Italia, un attaccante completo, è molto migliorato nell’ultima stagione, non ha espresso tutto il suo potenziale. Ha struttura fisica, tecnica, deve imparare a giocare di più con i compagni. E ha un tiro straordinario, quando lo calcia lui il pallone ha un suono diverso. E poi è un ragazzo eccezionale, bravissimo. Tutte le storie sul padre e il nonno appartengono a una letteratura che non lo riguarda".