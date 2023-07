Carnevali: “Locatelli rende maggiormente da mezz’ala”

Il dirigente del Sassuolo ha parlato del mercato e dei suoi ex giocatori, facendo riferimento al calciatore della Juventus

La Juventus è quasi giunta al termine della tournée negli Stati Uniti, con i bianconeri che termineranno il loro viaggio oltreoceano nella serata del 3 agosto, quando scenderanno in campo contro il Real Madrid per l'ultima amichevole di questa parte di preparazione. La squadra di Massimiliano Allegri tornerà poi alla Continassa, dove inizierà a preparare la prossima stagione, che prenderà il via tra poco meno di 20 giorni.