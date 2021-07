Carnevali: “Locatelli? Con la Juve ci siamo incontrati, appuntamento alla settimana prossima…”

L'amministratore delegato del Sassuolo ha parlato

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Manuel Locatelli e altri suoi giocatori durante la presentazione del neo tecnico, Alessio Dionisi. Queste le parole dell'ad neroverde: "Locatelli? Con lui abbiamo fatto la scelta di non parlare né col ragazzo né con i suoi procuratori per lasciarlo il più tranquillo possibile. Adesso l'obiettivo di tutti è che la Nazionale porti a termine questo Europeo nel migliore dei modi. Poi ci sarà tutto il tempo per lavorare sulle trattative. Alcune sono già in essere con l'estero mentre con la Juventus ci incontreremo la prossima settimana per capire se da parte loro c'è questa possibilità consapevoli che adesso dal mercato italiano è difficile che arrivino offerte importanti. Cosa che invece può accadere con società straniere. Abbiamo ricevuto offerte per Locatelli e per altri. L'obiettivo della società è sempre lo stesso che è quello di dare un giusto equilibrio tra il risultato sportivo e l'aspetto economico. Non dobbiamo stravolgere nulla. Abbiamo ceduto Marlon, una cessione importante a livello economico. Per Locatelli abbiamo ricevuto offerte importanti, tra queste una è molto avviata".