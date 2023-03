Carnevali svela: “Locatelli preferiva la Juventus all’Arsenal”

Frattesi? Io credo che il Sassuolo debba essere visto come un trampolino di lancio per approdare in un grande club, lui ha tutto per fare questo salto di qualità. Bisogna trovare un accordo che vada bene alle tre componenti, compreso il giocatore. Troveremo la soluzione migliore, al di là della trattativa economica cercheremo di accontentare il giocatore.

Sono ancora a Londra per cercare di cedere qualche giocatore, è stata anche l’occasione per stare a pranzo con De Zerbi, uno dei tanti allenatori lanciati da noi, come Allegri, Pioli, Di Francesco. Non valorizziamo solo calciatori. Ho seguito la Roma. E’ una delle squadre più forti del campionato, abituata a giocare partite infrasettimanali. Non risentirà di questo impegni ravvicinati. Non credo che sia una chance in più per noi, ma sono convinto che se mettessimo in campo quello che ultimamente abbiamo dimostrato potremmo creare difficoltà alla Roma".