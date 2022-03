Carnevali: “La Juventus sta già pagando i bonus per Locatelli”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato dei calciatori del club neroverde più richiesti sul mercato, in vista dell'estate.

Giovanni Carnevali , ad del Sassuolo , ha rilasciato delle dichiarazioni su Radio Deejay, parlando di Locatelli , Scamacca e gli altri pezzi pregiati dei neroverdi, trattando anche il tema dei prezzi e delle possibili valutazioni. Ecco le sue parole sull'attuale centrocampista della Juventus e su Traorè : "Anche quest'anno pagamenti come divani e divani? Magari, se potessimo farlo sarei felicissimo. È una battuta e la prendo come tale perché abbiamo fatto una cessione di 30 milioni più 8,5 di bonus e la Juve sta già pagando questi bonus, perché sono legati alle presenze. Se potessi fare una cessione del genere firmerei anche subito. La La Juventus non ha il diritto di prelazione su Traorè: il giocatore è completamente del Sassuolo dall'estate scorsa."

Su Scamacca e Raspadori: "65 milioni non bastano? È vero. La cessione della Fiorentina d Vlahovic, a scadenza tra un anno, ma comunque di un giocatore importante è stata fatta a 75 milioni di euro. Scamacca, Raspdori e Frattesi sono anche loro giocatori di grandissime qualità con margini di crescita. Fissare un prezzo è difficile , specie perché il mercato italiano è fermo e tutti i club sono in sofferenza. Ma al di là del prezzo, i nostri hanno grandi qualità. Per il prezzo ci sarà tempo."

Sulla querelle Lega: "Non mi sono offeso, anche perché se in queste assemblee fossimo tutti manager le cose andrebbero anche meglio, perché alle volte sono proprio i proprietari che in virtù della loro forza... non si riesce a concludere nulla, mentre quando parliamo tra di noi abbiamo delle idee e riusciamo qualche volta a portarla al termine. Se ho capito di chi sta parlando? Sì sì, sono talmente pochi. Un commissioner tipo NBA? Sono d'accordo. Noi in questo momento non riusciamo a portare nulla e facciamo del male a noi stessi perché il calcio ha un potenziale incredibile e non si sta facendo nulla. Le decisioni potrebbero essere prese più alla svelta, con la progettualità, con il sistema calcio che ha tutto per fare qualcosa di importante, una soluzione va trovata."