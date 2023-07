Carnevali: “Frattesi? Valutiamo trattative con tutte le società”

Uno degli obiettivi della Juventus è il centrocampista del Sassuolo Frattesi, del quale ha parlato il dirigente dei neroverdi Giovanni Carnevali, a margine dell'apertura del calciomercato a Rimini: "Da oggi si fa sul serio. Non so se questa sarà la serata giusta, ma cercheremo di trovare un accordo per Frattesi. Noi siamo stati molto chiari e sappiamo dove dobbiamo arrivare, non so se ci riusciremo. In caso contrario potremmo anche tenerlo. È chiaro che non possiamo aspettare solo una squadra. La Roma ce lo aveva chiesto già l'anno scorso, ma non abbiamo trovato un accordo. Milan e Juventus? Non abbiamo mai parlato col Milan e non c'è stato alcun contatto, poi non so se nei prossimi giorni succederà qualcosa. Stiamo valutando trattative anche con altre società".