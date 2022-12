Carnesecchi: “Il mio modello? Buffon. Sono diventato portiere per caso”

Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta. Ecco le sue parole: "Sono diventato portiere per caso. Facevo il centrocampista in una squadretta vicino a Rimini, dove sono nato, ma un giorno mancava il portiere della mia squadra e mi misero in porta, visto che fuori ero tra i peggiori. Da li non sono più uscito: ora il mio sogno è vincere qualcosa con la Nazionale. Modelli? Gigi Buffon. Me lo sono trovato di fronte la scorsa stagione in B contro il Parma. Un’emozione indescrivibile, alla fine della partita mi ha dato la sua maglia: ora è in un quadro a casa mia. Mi piacciono molto anche Alisson e Gigio Donnarumma".