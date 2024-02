Carlos Alcaraz: ecco chi è il nuovo giocatore bianconero

Sinner o Djokovic? La battuta in risposta a questa domanda posta a Massimiamo Allegri aveva agitato gli animi sulle sponde nerazzurre dei Navigli. E se Simone Inzaghi ha risposto a metà, Cristiano Giuntoli è voluto entrare prepotentemente nel dibattito. Come? Rispondendo Alcaraz. Carlos Charly Alcaraz sarà infatti il nuovo centrocampista della Juventus , portato alla Continassa da Cristiano Giuntoli sul gong del mercato.

Proveniente dal Southampton, il calciatore argentino e cresciuto nel Racing in Argentina ed è arrivato in Europa nel 2022 dopo la vittoria in finale del TrofeoDeCampeones, vinto contro il Boca junior, grazie ad un suo gol. Il giocatore ha cosi coronato il suo sogno di giocare in Premier League, e nonostante la retrocessione del Southampton, ha continuato a far parlare di lui, tanto che molte squadre gli avevano messo gli occhi addosso.