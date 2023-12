Caressa: “Rabiot ha fatto passi in avanti. Ora è il trascinatore della Juve”

Dagli studi di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha focalizzato la sua attenzione su Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. Ecco la sua analisi: "Rabiot si sente a casa sua e non gli era mai capitato nemmeno in Nazionale. Paradossalmente doveva andare via e invece si sente a casa alla Juventus. È il giocatore più di classe con Chiesa e potenzialmente Vlahovic, è il giocatore migliore del centrocampo della Juventus".