Caressa: “La Juve ha giocato mezza stagione in un mese e mezzo. L’Inter deve sfruttare questo vantaggio”

Il noto telecronista ha rilasciato delle dichiarazioni

Questa sera andrà di scena l'ultimo turno della giornata di campionato, con la Juventus che ospiterà il Crotone all'Allianz Stadium. Bianconeri che vanno alla ricerca dell'immediato riscatto, dopo le deludenti uscite contro Napoli prima e Porto poi, soprattutto se vogliono alimentare ulteriormente il sogno scudetto, messo sempre piu in discussione dopo la vittoria dell'Inter arrivata nel derby di ieri. Juve che dovrà fare i conti con le numerose assenze, da Cuadrado ad Arthur, fino ai due centrali di difesa Bonucci e Chiellini, oltre a Paulo Dybala, sempre piu oggetto misterioso di questa squadra. Scelte forzate dunque per Pirlo che, potrebbe lanciare dal primo minuto il baby Fagioli a centrocampo, in avanti invece oltre al sicuro Cristiano Ronaldo, bisognerà capire chi lo sosterrà come compagno di reparto tra Kulusevski e Morata. Un'altra sorpresa invece arriva tra i pali, dove ci sarà Gigi Buffon in campo dal primo minuto al posto di Szczesny, tenuto a riposo in virtù dei troppi impegni ravvicinati che lo hanno visto scendere in campo in questo ultimo mese.