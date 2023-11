Caressa: “L’Inter ha 8 giocatori meglio della Juve. Sicuri il problema sia Max?”

Intervenuto sul suo canale Youtube Caressa ha analizzato le rose di Juve e Inter : "Forse giocherebbe Szczesny , ma con Sommer siamo lì. Forse Bremer per De Vrij. A centrocampo nessuno. Volevo trovare un posto per Rabiot, ma preferisco Calhanoglu, Mkitharyan, Barella e anche Frattesi ".

"Kostic-Dimarco? Tutto sommato prendo Dimarco in questo momento - ha continuato -. Poi faccio giocare Chiesa per Thuram, anche se Chiesa è un po' più individualista, mentre Thuram gioca più per la squadra e fa segnare Lautaro".