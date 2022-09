Caressa: “Situazione Juve irreversibile, servono cambiamenti”

Ora è il momento della sosta per le nazionali , che vedrà molti bianconeri impegnati, tra amichevoli e gare ufficiali. Ma saranno anche due settimane di riflessione. A Monza infatti la squadra ha fornito una brutta prova , subendo per larghi tratti l'aggressività della squadra di Palladino . Solo l'ultimo capitolo di una serie di partite non da Juve.

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa si è espresso sul momento dei bianconeri: "A questo punto temo che la situazione sia irreversibile ed è necessario che la società faccia delle riflessioni, perché ad un certo punto il cambiamento diventa necessario. Non mi riferisco per forza al cambio di guida tecnica, ma in questa Juve i problemi sono ovunque, dalla preparazione atletica all'assenza totale di leader in mezzo al campo".