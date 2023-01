Cardona: “Juventus? Leggere le carte è fondamentale, non giudico”

La Juventus è stata colpita dalla CorteFederale con una penalizzazione di 15 punti in classifica, che ha portato i bianconeri dal secondo posto al decimo. La squadra bianconera, in virtù della penalizzazione di 15 punti inflittale per il caso plusvalenze, riaperto dopo l'assoluzione dei club coinvolti e che ha portato alla condanna del solo club torinese, si trova così a dover inseguire il quarto posto, distante quattordici punti in classica, per cercare la qualificazione alla Champions League del prossimo anno: una missione difficile, che però la squadra conta di perseguire, visto anche il ricorso che verrà fatto al Collegio di Garanzia dello Sport.