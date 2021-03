Carboni: “Se Juve non vince lo Scudetto non è finimondo. Ronaldo inestimabile”

L'ex calciatore e dirigente sportivo dice la sua in merito alla sconfitta della Juventus in Campionato.

redazionejuvenews

La sconfitta della Juventus contro il Benevento è l'argomento di punta del momento. Da ieri sera programmi televisivi e giornali non parlano d'altro, anche perché si è decretata, praticamente, la fine della corsa Scudetto della Juventus nel mondo più inaspettato possibile. In merito alla questione è intervenuto anche l'ex giocatore Amedeo Carboni. “Se non vince un anno lo scudetto non succede il finimondo. C'è stato il cambio repentino di allenatore e sono cambiati i piani”. Queste le parole dell'attuale dirigente sportivo italiano che ora vive in Spagna.

Amedeo Carboni ha parlato anche della parte tecnica della squadra di Andrea Pirlo, e a sottolineato il fatto che ai bianconeri manchi proprio un intero reparto. "Per me a livello tecnico la questione su cui riflettere è il centrocampo: mancano i gol di quel reparto. Pjanic faceva 5 o 6 gol all'anno, Khedira 6 o 7. Il giorno che non c'è Ronaldo magari Morata è infortunato e allora emergono maggiormente i problemi". Queste problematiche avanzate dall'ex difensore non sono nuove alla Continassa. Infatti Paratici si sta già muovendo per cercare di portare a Torino quei 7 o 8 giocatori che possano far tornare grande la Juventus, puntando proprio dai più giovani. Sempre se questa stagione deludente, sia in Italia che in Europa, non getti un'ombra sulla dirigenza bianconera.

Inoltre ad Amedeo Carboni gli è stata fatta la domanda in merito al possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "Ho dubbi in merito, salvo che non torni gratis. Ecco, allora a quel punto magari potrebbe anche concretizzarsi. No, secondo me alla Juve si interrogano forse più sulla questione economica che tecnica. Ronaldo può sbagliare una partita come è accaduto a tutta la Juve col Porto ma è un valore inestimabile da non mettere in discussione. Se c'è poi un fatto economico che grava su quello tecnico, è un altro discorso".