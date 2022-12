Caravello: “Juve? Pochi club possono riequilibrare i bilanci”

Sul tetto salariale: "In tutti gli ambiti le figure principali sono sempre strapagate. Condanno quando ci si aggrappa esclusivamente ai diritti televisivi. Dovremmo costruire degli stadi adatti ai tifosi, perché sono una fonte economica preziosa. Ci sono tante risorse nelle quali in Italia si riscontrano numerose difficoltà. Non abbiamo più l'appeal che consente di attirare grandi campioni, perciò dovremmo puntare maggiormente sui giovani".

Sulla Serie A: "Non c'è mai stata una sosta così lunga, questo è un campionato atipico. Inizierà sicuramente la seconda parte di stagione diversa dalla prima, ma non va rimosso ciò che è stato dimostrato in precedenza. Il Napoli ha dato prova di essere più forte delle rivali ed ha lavorato quasi a pieno organico in questa sosta, poiché alcuni giocatori non sono andati distanti al Mondiale con le loro nazionali. Il girone di ritorno, tuttavia, sarà differente, ma non è un caso ciò che si è verificato in quello d'andata".