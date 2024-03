Cararrese, Calabro: “Juventus Next Gen squadra ricca di prospettiva”

Nella conferenza stampa di vigilia del match della Carrarese, ha parlato l'allenatore della squadra, Antonio Calabro. Il tecnico ha presentato la sfida che vedrà i suoi uomini affrontare la Juventus Next Gen. Ecco le sue parole: "I bianconeri sono una formazione ricca di prospettiva, che ha affrontato un percorso che ha cambiato la loro condizione rispetto all'andata. Come sempre, occorre tenere in considerazione le varie caratteristiche e i punti deboli e di forza. Noi non avremo Morosini, che è l'unico indisponibile, insieme a Cicconi che è squalificato".