Caputo: “Bisogna fare i complimenti a CR7 perche non smette mai di segnare”

L'attaccante del Sassuolo ha parlato

SU DI LUI - "Ho ancora fame di gol, l'anno scorso è stato particolare ma i piccoli problemi che avevo sono alle spalle e sono pronto a tornare alla grande. In questi due anni con il Sassuolo ci siamo tolti tante soddisfazioni, vedere i miei compagni in Nazionale mi rende felice. Faccio il tifo per loro. Verratti o Locatelli? La qualità è altissima, Manuel meriterebbe di giocare ma anche Verratti. Lasciamo la decisione al mister. L'Austria non deve essere sottovalutata, ha fisico e tecnica. Servirà la massima attenzione. Il fattore caldo poi non deve essere tralasciato, perché a livello fisico si avverte. Mi è dispiaciuto non essere stato convocato, ci ho provato in tutti i modi. Ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo anche perché non capivamo cosa fosse. Le ultime quattro partite di campionato non sono andate bene ma ringrazio comunque Mancini che mi ha chiamato nei mesi scorsi. Vedere Berardi e Locatelli gioire i azzurro mi fa stare bene, sono davvero contento per loro".