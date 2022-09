Caputi: “Alla Nazionale mancano tanto Chiesa e Zaniolo”

Questa sera l' Italia chiuderà il suo girone di Nations League . Alla Puskas Arena di Budapest gli Azzurri sfideranno l' Ungheria , con l'obiettivo dei tre punti. Con una vittoria infatti la Nazionale andrebbe alla Final Four. Di questo ha parlato Massimo Caputi , intervenuto ai microfoni di TMW Radio: " Va fatto un plauso a Mancini e ai giocatori. Con una Nazionale rimaneggiata lo spirito giusto si è rivisto contro l'Inghilterra . Di buono c'è che si possono recuperare certi valori che credevamo persi e che abbiamo dei buoni giocatori. Abbiamo lacune in alcuni settori, è evidente, Raspadori è una punta anomala ma può ovviare a certe assenze".

Ci sono però degli assenti in attacco, un giocatore della Juventuse uno che ne è stato un obiettivo: "Mancano tanto Chiesa e Zaniolo, che in prospettiva possono dare molto alla Nazionale. Il rapporto Zaniolo-Mancini? Sinceramente la mancata convocazione mi ha lasciato dei dubbi, ma possiamo dire che in fin dei conti è stata l'opportunità di vedere altri giocatori. Però se Zaniolo fa quello che è in grado di fare non credo possa essere trascurato da Mancini".