Caputi: “La Juventus può non piacere ma sta facendo molto bene”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Caputi ha parlato della stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "Sono convinto che la Juve di Allegri non può piacere ma sta facendo molto bene. Sicuramente si vorrebbe una squadra più padrona del gioco, ma con quali giocatori se non li puoi comprare? Sta giocando con calciatori che nei 9 scudetti di fila neanche vedevano il campo o la panchina. Bisogna essere intellettualmente onesti. Dovrà fare meglio la Juve ma costruirsi pezzo dopo pezzo". Inoltre, sulle recenti dichiarazioni del ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ha aggiunto: "Le dichiarazioni non aggiungono niente in chiave futura. Sono dichiarazioni che arrivano in un momento in cui la Juve deve compattarsi per ottenere il posto Champions, che alla luce del trend odierno non è così saldo come prima".