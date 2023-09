Capuano: “Juventus favorita? Questa squadra ha sempre fatto fatica”

Capuano ha espresso il suo punto di vista sulle chance Scudetto della Juve: per il giornalista i bianconeri non sono i favoriti alla vittoria

Intervenuto a Sportitalia, Giovanni Capuano ha analizzato quella che sarà la sfida per la vittoria dello Scudetto. Per il giornalista la Juventus , nonostante il decantato vantaggio di avere meno impegni in stagione, non sarebbe la principale candidata alla vittoria del campionato.

Ecco le sue parole: "Penso che valga la pena focalizzarsi su quale sia la prospettiva di partenza. Molti hanno detto ad inizio anno che la Juve sarebbe stata favorita per il campionato solo perchè non parteciperà alle coppe; ma non è così. La Juve che ha in mano Allegri è una squadra che negli ultimi anni, anche per colpe di Allegri, ha fatto fatica ad arrivare nelle prime quattro".