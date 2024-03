"Nel 2023 sono stati più di 1400 tra prelievi di urine, i più diffusi, e di sangue. Sono stati 1050 “in competizione” e gli altri “fuori competizione”, durante la settimana. Nado Italia, l’organizzazione italiana antidoping, nel 2022 ne ha aggiunti altri 524. Purtroppo qualche sacca di criminalità ancora resiste. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui ogni tanto sorgono dei centri medici illegali, ai quali certi atleti si affidano. C’è un mondo sommerso che le forze dell’ordine contrastano. Forse è ancora vero che il doping corre più veloce, ma come sistema stiamo accelerando. Dal punto di vista scientifico, operativo, formativo e pratico, l’Italia fa il massimo e siamo considerati un’eccellenza per aver esportato in tutto il mondo delle procedure di serietà: dalla programmazione dei controlli alle analisi, fino ai processi".