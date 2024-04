Capozucca: “Thiago Motta è pronto per la Juventus”

Intervistato a Tv Play, Stefano Capozucca ha parlato dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta, in ottica Juventus. Per l'ex dirigente di Cagliari e Genoa, il tecnico potrebbe guidare i bianconeri già a partire dalla prossima stagione. Ecco le sue parole: "Thiago Motta lo vedo pronto per la Juve. Ci ha ha cambiato la squadra quando arrivò da giocatore con la sua personalità. E la stessa cosa la sta dimostrando anche da allenatore seguendo i principi di Gasperini. A me non sorprende la vittoria dell'Atalanta, per me Gasperini è uno dei migliori tecnici d'Europa. Non è nuovo a queste imprese. Ha dimostrato di essere un grande allenatore. Mi fa specie che non alleni una big".