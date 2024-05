Capello: “Quella di Giuntoli alla Juventus si prospetta una sfida difficile”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "I bianconeri hanno centrato l'obiettivo fissato a inizio stagione, che resta la cosa più importante. Anche se contro la Salernitana ultima in classifica è arrivato l'ennesimo risultato deludente degli ultimi tempi. Alla Juve credo che stiano pensando già da tempo come migliorare. Tra l'altro con risorse ridotte, una squadra che oggi non può competere per vincere e in Champions farebbe molta fatica. Per Cristiano Giuntoli sarà una sfida difficile, a prescindere dal discorso allenatore. Io credo che Allegri sappia già cosa serve alla Juve del futuro, ma se ci dovesse essere un nuovo tecnico sulla panchina, è logico che vada scelto e ascoltato subito, perché il mercato non aspetta, è come fosse già iniziato".