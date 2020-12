Capello: “Per lo scudetto dico Inter favorita”

TORINO – Finalmente dopo 9 lunghe stagioni, il campionato italiano sembra essere tornato agguerrito e vincente come un tempo. La partenza rallentata dei bianconeri infatti, ha messo alla luce quanto di buono fatto dalle due antagoniste principali, Inter e Milan. Ma da qui a capire chi avrà la meglio, bisognerà ancora attendere a lungo. Intanto, c è chi prova a sbilanciarci e a tirare le somme su chi potrebbe spuntarla.

Si tratta dell’ex allenatore del nostro campionato Fabio Capello, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato soprattutto di quella che sarà la lotta scudetto, annunciando l’Inter come la favorita per il titolo.

SUL COVID – “Il Covid è la spiegazione. Federica Pellegrini ha chiarito quanto sia dura superare il virus e anche Hamilton, con il terzo posto di Abu Dhabi, ha fatto capire come impatti sul fisico. Il Covid lascia residui, soprattutto per un giocatore come Dybala che ha bisogno di saltare l’uomo. L’impressione è che sia un po’ incompiuto: incanta ma lascia dubbi. Di sicuro, ha qualità superiori, ha davvero tutto quello che serve».

SULLA LOTTA SCUDETTO- “Da quando si è messa ad aspettare e giocare in contropiede ha vinto sette gare di fila. Scudetto? io dico Inter da inizio campionato. Ha la rosa più ampia e l’allenatore conosce bene tutti i giocatori”. Come abbiamo già anticipato, bisognerà attendere ancora prima di pronosticare chi vincerà, ma la sensazione è che la battaglia tra le tre regine d’Italia, sia appena cominciata.