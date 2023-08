Capello: “Mancini doveva lasciare prima, per Spalletti è un rischio”

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore della Juventus, ha detto la sua a Il Corriere della Sera. Ecco le sue parole su Mancini: "Penso una cosa semplice: doveva dare le dimissioni quando ha registrato una divisione su scelte importanti. Se a me, che ho avuto come secondo tutta la vita Italo Galbiati, mi avessero detto che lo sostituivano, me ne sarei andato subito. Semplice. Spalletti ora ha fatto una scelta coraggiosa, non c’è molto tempo. Il nostro campionato è iniziato una settimana dopo gli altri.