Capello: “L’Inter ha vinto la Serie A con diverso anticipo. In Italia non c’è competitività”

L'ex allenatore ha parlato

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Non vincere il secondo Scudetto è stato un grande dispiacere. Eravamo al top nel mondo in quel periodo, intendo come calcio. Arrivammo secondi e in tre punti c'erano tre squadre. Adesso abbiamo visto vincere l'Inter con diverse domeniche di anticipo. Non c'è competitività. Se riesci a fare una buona squadra, in questo periodo non è difficile essere competitivi fino alla fine. Ad esempio la Lazio, prima della pandemia, poteva puntare allo Scudetto avendo una buona squadra. La possibilità c'è per José Mourinho".