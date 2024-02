Capello: “La vittoria contro il Frosinone possibile svolta per la Juventus”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato dell'importanza della vittoria della Juventus contro il Frosinone . Ecco le sue parole: " La Juve ora è a +4 sul Milan , dopo aver sì battuto il Frosinone , ma patendo parecchio. La squadra di Allegri continua a prendere dei gol che sino a un mese fa non avrebbe mai subito. Prendete il pareggio di Cheddira : in area ci sono cinque difensori della Juve e un solo attaccante ospite, eppure è proprio il marocchino a colpire di testa e segnare quasi indisturbato".

Capello ha proseguito: "La vittoria strappata negli ultimi secondi con un gol in mischia di Rugani può, però, essere un punto di svolta, perché caccia le ansie dell’ultimo periodo. Sarà ora più facile per Allegri, in settimana, parlare alla squadra e risolvere ciò che non va. Perché quando si vince, lo spogliatoio accoglie le analisi più positivamente e un allenatore ha più possibilità di incidere con le sue parole".