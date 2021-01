Capello: “La Juve sta trovando un’identità, i giocatori hanno capito Pirlo e viceversa”

TORINO – L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Lo sport, ai quali ha parlato della Juventus e della partita vinta ieri sera dai bianconeri: “La Juventus sta tornando e si candida per lo scudetto? Posso dire che la Juve sta tornando. Sta trovando un’identità. Ci sono meno problemi rispetto ad inizio stagione. Mi sembra che la squadra abbia capito cosa chieda Pirlo. Hanno giocato le ultime gare anche senza Cristiano Ronaldo perché diciamo che era assente. Anche se devo dire che secondo me l’Inter resta favorita per lo scudetto perché ha la rosa più ampia e non ha le coppe. Con CR7 che gioca meno bene, i compagni fanno meglio? Diciamo che sono maggiormente responsabilizzati. Vedono che sta giocando male, anche se sanno che può fare una giocata e giocando meglio. Lo stesso che è successo al Milan senza Ibrahimovic. Tornando alla Juve, i giocatori hanno capito Pirlo e Pirlo ha capito i giocatori.”

Poi Capello ha detto la sua sull’assenza del pubblico dagli stadi: “Stadi vuoti e reazione dei giocatori? Alcuni calciatori reagiscono meglio perché hanno meno pressione. Sentono gli allenatori e basta. Col pubblico no. Qualcuno, ripeto, si esprime al meglio, altri avrebbero delle difficoltà. Sotto questo aspetto, la fortuna del Milan è di non avere il pubblico perché molti giocatori sono cresciuti. Quando riapriranno gli stadi saranno pronti perché hanno avuto modo di maturare. Giocare senza pubblico, però, è davvero brutto”

Chiosa poi sul proseguo della Serie A, che nella prossima giornata vedrà il derby di Roma e la partita tra Inter e Juventus: “Venerdì Lazio-Roma e domenica Inter-Juventus? La Roma ieri mi è piaciuta molto. Se gioca come gli ultimi 20 minuti di ieri è una grande squadra. La Lazio che ho visto ieri è viva ma le mancano dei giocatori. I derby comunque è una gara particolare. Il Derby d’Italia? Importantissima per entrambe. Se vince l’Inter sarà importante per la classifica.”

