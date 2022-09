Capello: “Allegri non riesce a trovare una direzione”

La Juventus è scesa in campo ieri sera nella partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri hanno perso la sfida contro il Benfica per 2-1, e si trovano a zero punito nel girone, vista la sconfitta nella prima giornata contro il PSG. Una partenza terribile per i bianconeri, che unita a quella di campionato sta facendo tremare le fondamenta della squadra. Da Allegri ai giocatori, passando per la dirigenza, tutti hanno le loro colpe, e ora si dovrà trovare il modo per uscire da questa impasse.