Capello sullo Scudetto: “Il Napoli se la gioca con Inter e Juve”

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "L’equilibrio di cui dicevo, dettato anche dall’impresa di aver portato a giugno tre squadre in altrettanti finali di coppe europee, nella passata stagione, indica un livellamento verso l’alto all’interno del nostro calcio, che ha avuto come effetto anche l’interessamento dei club stranieri per i calciatori italiani, penso per esempio a Tonali. Una favorita? Tre in ordine alfabetico, Inter, Juve e Napoli. Inter per la forza complessiva, il Napoli se tiene Osimhen, la Juve perchè ha solo l’impegno del campionato.