Capello: “Giocatori no vax? Bisognerebbe tagliare i loro stipendi”

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari argomenti. Di seguito riportiamo le sue parole: "Se escluderei i giocatori no vax? Certo. Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i calciatori… Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell’ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i tesserati ne siano esclusi. Chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio. Intervista Lukaku? Queste cose non mi piacciono sanno di paraculismo.

Se l'Inter può diventare la squadra più forte del campionato di Serie A? Sono già i più forti, e l’ho detto da inizio stagione. Hanno mantenuto difesa e centrocampo, aggiungendo Calhanoglu. In più Inzaghi è stato bravissimo nel trasmettere le sue idee. L’Atalanta? Può lottare per il vertice, Boga è la pedina giusta. Milan-Roma e Juve-Napoli? Partite fondamentali. Per alcune squadre, se la distanza aumentasse, diventerebbe difficile recuperare. Al Milan serve un difensore, visto l’infortunio di Kjaer. Comunque la squadra mi sembra in ripresa. Caso plusvalenze? Di cose finanziare non ne capisco molto. Dico solo che si è sempre fatto e dappertutto. Ma spesso queste non muovono denaro vero.

Vlahovic? E’ già pronto. Ha l’energia e la cattiveria del campione. Temo che potremo vederlo in campionati più ricchi del nostro. Situazione Insigne? Non credo che nel girone di ritorno cambierà il suo modo di giocare. Ha stimoli importanti da napoletano anche dovesse accettare l’offerta di Toronto. Coppa D'Africa? Intanto Osimhen non lo perderanno e poi, con Tuanzebe, si stanno già muovendo bene sul mercato. Se resistono nel mese di gennaio, per lo scudetto bisognerà fare i conti con il Napoli fino alla fine. Nandez all'Inter? Un giocatore in più aiuta ad essere competitivi, ma i nerazzurri sono già forti. Inzaghi è stato bravissimo e hanno inserito giocatori funzionali mantenendo invariato l’assetto".