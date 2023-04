Capello: “Cinque squadre in semifinale? Mi ha sorpreso. Sarebbe bello…”

Una stagione da record per le italiane in Europa: sono ancora 5 le squadre in lotta tra Champions, Europa e Conference League. A commentare l'andamento dei club di Serie A nelle competizioni europee è stato l'ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid, Fabio Capello. Alla Gazzetta dello Sport ha detto: "Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto per le due milanesi in Champions"