Capello: “Allegri è un allenatore molto intelligente ed è capace di ottenere rispetto dallo spogliatoio”

L'allenatore ha parlato

Fabio Capello , allenatore, ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus durante un congresso online organizzato in Spagna "AK Coaches" World. Queste le sue parole: "Allegri è un allenatore molto intelligente. Io dico sempre che devi fare il vino con l'uva che hai, non puoi fare lo champagne se non hai l'uva giusta. Rispetto molto i tecnici che riescono a capirlo. Chi ha sempre lo stesso stile di gioco o lo stesso metodo non vincerà mai nulla. Per questo credo che Allegri sia uno che sappia allenare: ha la personalità e conosce molto bene il mondo del calcio. Penso che sia un tecnico capace di ottenere il rispetto dello spogliatoio".

A proposito di Juve ha parlato Adrien Rabiot ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Con Pirlo c’era un bel rapporto. Ho sfruttato i suoi consigli per migliorare per esempio sulla posizione, sui movimenti per ricevere palla, sempre con uno o due tocchi. Che poi sono le indicazioni principali di ciò che voleva vedere in campo. È una persona appassionata dal suo mestiere, molto legata alla Juventus, ci mette il cuore. E quando ci metti passione non c’è molto da rimproverarsi. Due anni fa, firmai anche perché sapevo che c’era Allegri in panchina. Allegri è un allenatore che con la Juve ha vinto tantissimo, arrivando due volte in finale di Champions. E penso che in più abbia sfruttato questi due anni per osservare al meglio le evoluzioni del calcio. Immagino che arriverà con tanta voglia di far bene. Voglio tornare a vincere lo scudetto, abbiamo la qualità e la squadra per farlo. Voglio le coppe nazionali, a cominciare dalla supercoppa contro l’Inter: l’occasione per impostare la nostra rivincita. Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo vinto due trofei e siamo qualificati per la Champions. E alla fine non era scontato. Ma è anche mezzo vuoto perché perdere lo scudetto ci pesa molto. È stata una stagione complicata, abbiamo perso punti preziosi contro squadre sulla carta meno forti di noi".