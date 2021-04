Capello: “Allegri alla Juve? In dirigenza qualcuno si è sopravvalutato, fossi in lui..”

L'ex allenatore ha parlato dei bianconeri

L'ex allenatore della Juventus Fabio Capello ha parlato dagli studi di Sky Sport della Juventus e del possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera il prossimo anno, in caso di esonero di Andrea Pirlo: "Tutti quelli che sono ritornati, parlo anche del sottoscritto, non hanno fatto molto bene. Se tornasse Allegri, lo farebbe in una bottega che conosce molto bene. Però mi chiedo: perché è andato via? Perché volevano qualcosa di diverso? È arrivato Sarri e non è riuscito a dipingere il quadro che voleva. Quindi la domanda è: chi è responsabile di queste scelte? Se è la dirigenza che pensa di saperne di più degli allenatori… Queste scelte di tre allenatori in tre anni mi fanno pensare che ci sia qualcuno che si è sopravvalutato. Fossi in Allegri, ci penserei".

Parole anche per Maurizio Sarri: "Se Sarri la scorsa estate è stato fatto fuori dai giocatori è davvero grave. Adesso cosa pensano i giocatori di Pirlo nello spogliatoio? Sarei curioso di saperlo, perché ora non è più un giocatore, è un allenatore e vorrei capire com'è visto".

Poi una battuta sulla Superlega e su di un retroscena di mercato: "Perez è una figura carismatica, non vuole fare mai vedere che ha sbagliato o che ha perso. Anche quando acquistava calciatori. Questa volta l’errore c’è stato e grave, a livello di comunicazione. Lui però è un boss e pensa di salvare quel progetto che aveva in mente insieme ad Agnelli. Quando ero al Real, che aveva problemi finanziari, lo salvò la Comunità di Madrid, acquistando un terreno che era già di proprietà della Comunità. Stavolta non so come potranno salvarsi. La Superlega era stata un’idea di Berlusconi, ci avevo lavorato anche io: non credeva possibile di uscire dopo una sola partita, perché la Champions era diversa".

"Roberto Carlos? Branchini mi chiamò e mi disse che l'Inter voleva venderlo. Chiamai subito il presidente del Real Madrid, perché come si sarebbe sparsa la notizia ci si sarebbero fiondati tutti. Solo l'Inter non aveva capito che era un grande giocatore, dicevano che non sapeva marcare: io gli dicevo di aggredire e buttare avanti la palla, poi vediamo".