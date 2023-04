Coppa Italia, da Morata a Tardelli: i protagonisti degli Juve-Inter del passato

In vista della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter, andiamo alla scoperta di alcuni protagonisti dei match del passato

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento in vista del match di Coppa Italia contro l'Inter: "Martedì sera Juventus-Inter sarà il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Una sfida che ha una lunga e corposa tradizione, ricca di appuntamenti. L'ultimo incrocio nella competizione è del 2021 e all'Allianz Stadium si è concluso 0-0. Un risultato che è bastato alla Signora per accedere in finale, dato che a San Siro aveva vinto 2-1. Ecco alcuni dei protagonisti delle partite del passato.

ALVARO, SEMPRE ALVARO

Nel 2016, nel giro di un mese, Juventus-Inter si gioca due volte a Torino. E in entrambe le circostanze Alvaro Morata si rende protagonista di una prova esaltante. Al 3-0 in Coppa Italia con doppietta dello spagnolo fa seguito il 2-0 in campionato con un altro suo gol.

LA DOPPIETTA DI DI VAIO

Stesso luogo, ma altro stadio, il Delle Alpi. Anche nel 2004 Juventus-Inter è la semifinale d'andata. Finisce 2-2, con i nerazzurri in vantaggio due volte e sempre lo stesso uomo a permettere di riprenderli: Marco Di Vaio.

PARTENZA SPRINT

Per vincere la Coppa Italia del 1983, la Juventus è chiamata a superare l'Inter. Anche in questo caso il primo capitolo della semifinale viene scritto a Torino. La Juve prevale 2-1 grazie a una partenza fulminante. Dopo soli 8 minuti si trova avanti di 2 reti per l'autogol di Baresi e l'exploit del giovane Giuseppe Galderisi, che qui urla tutta la sua gioia.

TRE INTERPRETI PER TRE GOL

Nel 1979 Juventus-Inter si gioca ai quarti. Gli stimoli per la squadra di Trapattoni sono massimi, la Coppa Italia è l'occasione per portare un trofeo in bacheca in una stagione dove lo scudetto va al Milan. La gara termina 3-1 e gli autori dei gol bianconeri sono Tardelli, Brio e Causio, che sorprende il portiere Bordon a un minuto dal novantesimo".

(juventus.it)