Dario Canovi: “Salah alla Juventus sarebbe un errore”

Dario Canovi, procuratore, ha analizzato le possibili mosse di calciomercato di Lazio e Juventus, due tra i club più attivi.

Dario Canovi, procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando anche della possibile operazione Salah alla Juventus, rumors di calciomercato che sta circolando negli ultimi giorni: "Rifarebbero lo stesso errore fatto con Ronaldo. Sono giocatori che poi vai a spiegare agli altri perché dai certi stipendi e a loro no. Con quello che gli sta succedendo, come fa? Ci sono problemi legali in corso di non facile soluzione. Leggo anche di Zaniolo, che credo possa essere ceduto a cifre importanti. Molto probabilmente Mourinho non è pazzo di lui, non lo ritiene indispensabile. Pinto già diverso tempo fa disse che nessuno è indispensabile. Io spero che non lo ceda alla Juve per rispetto dei suoi tifosi. Io non credo che la Juve abbia 50 milioni sul piatto per Zaniolo, ne hanno già spesi un bel po' per Vlahovic. E poi Dybala saluta e se ne va, senza portare soldi nelle casse, e Chiesa deve ancora pagarlo in buona parte."