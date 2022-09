Canovi: “Arthur? Allegri non gli ha dato la fiducia che meritava”

L'esperto procuratore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la sessione di mercato che si è conclusa nella giornata di ieri

redazionejuvenews

L'esperto agente Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il calciomercato appena concluso. Queste le sue parole: "Sicuramente sono circolati pochi soldi. Il ritorno di Lukaku all'Inter e Dybala alla Roma sono i due grandi colpi di mercato. Quello della Juventus mi sembra il mercato delle figurine. La Lazio ha fatto una campagna acquisti intelligente. Il Napoli ha fatto una campagna dolorosa ma è anche vero che ha pescato un asso giovane, il georgiano di cui sentiremo parlare tanto".

Il gap tra le big e le altre squadre: "Credo che la forbice si sia allargata anche perché le squadre ormai sono fatte da 18/20 giocatori e una rosa così se la possono permettere solo le grandi squadre".

Arthur e Zakaria hanno lasciato la Juventus per andare in due grandi club di Premier League: "Bisogna capire chi ha sbagliato. Forse Allegri non ha dato la fiducia che Arthur meritava. A mio avviso poteva benissimo giocare nella Juventus".

Skriniar è rimasto all'Inter: "Ho trovato molto scorrette le parole dell'allenatore del PSG, un allenatore non deve mai parlare dei giocatori di un'altra squadra. Non credo che il presidente punti a prendere Skriniar a parametro zero".

Il pericolo dei giocatori che si affidano ai familiari invece che ai procuratori: "Non credo che ci sia questo rischio, può avvenire per qualche giocatore importante, ma con la moda del parametro zero e con ingaggi alti i giocatori hanno difficoltà a trovare club che offrano quello che chiedono ed è per questo che serve il procuratore".

I parametri zero: "Sostanzialmente l'idea di pagare un ingaggio alto perché non si è pagato il cartellino è una trappola. Anche la Juventus ha dovuto liberarsi di giocatori regalandoli così come sta succedendo per tante altre squadre".

Dybala e Belotti: "Credo che Dybala sia il più forte giocatore in Europa, mi aspettavo offerte importanti che invece non sono arrivate. Belotti? So per certo che ha avuto offerte importanti che lui ha rifiutato".