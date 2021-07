Cannavaro: “Questa Nazionale mi sta facendo godere”

L'ex bianconero ha parlato della Nazionale

In patria, cresce l'entusiasmo per il cammino degli Azzurri agli Europei, specie dopo la sontuosa vittoria di ieri sera contro il Belgio di Lukaku e De Bruyne che, ha di fatto catapultato i ragazzi di Roberto Mancini alle semifinali, dove ad attenderli ci sarà la Spagna. A commentare quanto accaduto ieri all'Allianz Arena è stato l'ex Campione del Mondo Fabio Cannavaro che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.

"Sto godendo con la Nazionale, sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Analogie col 2006? In tutte le nazionali a cui ho partecipato la nostra forza è sempre stata il gruppo, fin dalla prima volta a USA 94. Mancini è stato bravo in questo: oltre a far giocare bene la squadra, ha costruito un gruppo di uomini che ha un solo obiettivo, ossia la vittoria. Questa è una Nazionale che ci fa divertire, che quando va in campo non ci dà mai la sensazione di soffrire".